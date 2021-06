https://it.sputniknews.com/20210613/conte-sulla-questione-del-doppio-mandato-faro-una-proposta-ragionevole-11725371.html

Conte sulla questione del doppio mandato: “Farò una proposta ragionevole”

Conte sulla questione del doppio mandato: “Farò una proposta ragionevole”

Entro 10 giorni ci sarà la presentazione del progetto politico del nuovo Movimento, un mix di struttura e di democrazia diretta. 13.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-13T19:11+0200

2021-06-13T19:11+0200

2021-06-13T19:11+0200

giuseppe conte

movimento 5 stelle

beppe grillo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/04/10088100_0:102:1605:1005_1920x0_80_0_0_144f11b8fab546eacc573ec84fdd57ce.jpg

Il capo in pectore del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, è ancora alle prese con il suo progetto politico e in questi giorni ha diversi problemi da risolvere, uno dei più spinosi è il “doppio mandato”. L’ex premier ha annunciato che farà “una proposta ragionevole”.Per Conte, che ha parlato nel corso di “Mezz’ora in più”, entro dieci giorni al massimo, “ci sarà il consiglio nazionale e in quella sede sarà delineato il progetto” del nuovo movimento e nel frattempo si lavora a una soluzione sulla rielezione dei big del M5S.L’ex premier ha sottolineato che il doppio mandato "non è nello statuto attuale e non sarà nel nuovo statuto”.La regola aurea dei pentastellati, infatti è inserita nel “codice etico, quindi quando vareremo questo nuovo progetto ci occuperemo del regolamento e affronteremo il codice etico”. La posizione di Grillo e le critiche di CasaleggioSul punto dei due mandati Beppe Grillo, padre spirituale del Movimento, ha detto che la regola non si cambia, perché è una delle basi del M5S.Davide Casaleggio, invece, è andato all’attacco di Conte sul tema: "Mi è dispiaciuto che non sia stata presa una posizione netta e chiara su uno dei principi fondativi del Movimento 5 stelle ma anche della generazione politica necessaria a un movimento".Il nuovo M5SPassando, invece, al progetto del suo nuovo M5S, Conte ha spiegato che "non avremo la forma del partito tradizionale, quella novecentesca, perché sta attraversando un forte deficit”. L’organizzazione prevederà un consiglio nazionale formato da rappresentanti dei gruppi parlamentari, “con una parte eletta direttamente dagli iscritti" e ci sarà “un giusto mix tra una struttura” con funzionalità piramidale e il coinvolgimento degli iscritti, perché “la democrazia diretta, partecipata deve continuare ad essere un caposaldo del Movimento cinque stelle".

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

giuseppe conte, movimento 5 stelle, beppe grillo