Cina, esplosione in un complesso residenziale dell'Hubei: almeno 11 morti e 140 feriti

Cina, esplosione in un complesso residenziale dell'Hubei: almeno 11 morti e 140 feriti

Almeno 11 persone sono morte e oltre 140 sono rimaste ferite in un'esplosione di gas a Shiyian, nella provincia cinese di Hubei, secondo quanto riportato dalla... 13.06.2021, Sputnik Italia

Almeno 11 persone sono morte e oltre 140 sono rimaste ferite in un'esplosione di gas a Shiyian, nella provincia cinese di Hubei, secondo quanto riportato dalla China Central Television. L'esplosione è avvenuta sul territorio di un complesso residenziale nella città di Shiyan alle 6:30 ora locale di domenica, le 23.30 ora italiana di sabato.Stando alle informazioni Central Television, i soccorritori sono riusciti a recuperare 144 persone da sotto le macerie.Le autorità locali hanno annunciato l'apertura di un'inchiesta per far luce sulle cause della tragedia.

