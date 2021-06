https://it.sputniknews.com/20210613/brasile-multa-da-110-per-bolsonaro-beccato-ad-un-raduno-di-bikers-senza-mascherina-11717960.html

Brasile, multa da $110 per Bolsonaro: beccato ad un raduno di bikers senza mascherina

Il presidente brasiliano è stato duramente criticato per la sua gestione del Covid-19 e per averne ripetutamente sminuito la pericolosità e la necessità di 13.06.2021, Sputnik Italia

Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha sfilato questo sabato alla testa di una carovana di motociclisti suoi sostenitori per le strade di Sao Paulo. Il raduno è stato propria manifestazione politica intitolata "Accelerate per Cristo" e partecipata da circa 12 mila centauri, tutti rigorosamente senza mascherina, secondo quanto riporta A Folha di Sao Paulo.Il "Capitano" è arrivato con un'auto ed ha salutato i bikers che lo hanno accolto con le bandiere del brasile, per poi percorrere in circa 4 ore i 130 chilometri del tragitto della manifestazione. A fine giornata, tuttavia, Bolosonaro ha ricevuto una multa per aver violato le restrizioni contro il Covid-19. L'ufficio stampa del governo statale di San Paolo ha dichiarato che una multa di circa $ 110 sarebbe stata inflitta per la violazione di una regola che impone mascherine nei luoghi pubblici dal maggio 2020. Lo rende noto Associated Press, aggiungendo di non aver ricevuto alcuna risposta dall'ufficio del Presidente alla richiesta di un commento. A Folha di Sao Paolo ha riferito che il corteo è partito dal Nord di Sao Paulo nella regione di Santana ed è terminato nell'obelisco di Ibirapuera, dove il presidente ha tenuto un comizio attaccando le politiche di isolamento, facendo leva sulla fede in Dio e sul rispetto per i militari del suo governo. Parlando sul tetto di un'auto il presidente ha inoltre difeso la sua posizione sull'inutilità delle mascherine per chi è vaccinato. Tuttavia i vaccini messi a punto finora non hanno un'efficacia sterilizzante, ovvero non impediscono la trasmissione del virus ma lo sviluppo dell'infezione e delle complicazioni, anche letali, della malattia. Secondo un report del ministero della Salute, in Brasile solo il 12% circa della popolazione ha ricevuto entrambe le dosi del vaccino COVID-19 e molti specialisti ritengono che le maschere possano essere eliminate gradualmente solo se la maggior parte della popolazione è stata vaccinato.L'Organizzazione mondiale della sanità ha stimato che al 3 giugno nel Paese sono state somministrate più di 65,8 milioni di dosi, senza però specificare quale parte di questo numero sia composta da coloro che hanno ricevuto solo la prima dose e da quelli con una vaccinazione completa a due componenti. La popolazione del Brasile supera i 210 milioni.

