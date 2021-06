https://it.sputniknews.com/20210613/amsterdam-squadra-speciale-disperdera-gli-assembramenti-nel-quartiere-a-luci-rosse-11702403.html

Amsterdam, squadra speciale disperderà gli assembramenti nel quartiere a luci rosse

La capitale olandese ha messo a punto una serie di misure per contenere il turismo selvaggio nella stagione estiva.

In vista dell'alta stagione turistica le autorità di Amsterdam intendono consolidare le misure di controllo nei quartieri più frequentati, anche con l’ausilio di pattuglie che avranno il compito di vigilare l'ordine, riferisce l'amministrazione comunale della città."Amsterdam sta adottando ulteriori misure per affrontare la folla nel centro della città e ridurre i disagi. Non vogliamo tornare agli inconvenienti e alle aggregazioni di persone che avevamo visto prima della pandemia nel quartiere a luci rosse e in altre aree d'intrattenimento. Vogliamo che i turisti rispettino i residenti e il patrimonio artistico e culturale", si legge in una nota dell'amministrazione.Tra le misure viene elencata l'introduzione di pattuglie di polizia che multeranno le persone che pernottano in auto al posto degli alberghi, senza pagare il parcheggio. Inoltre, le pattuglie avranno il compito di sorvegliare l'ordine nelle zone movimentate, in particolar modo la sera e durante il weekend. Le strade potrebbero essere chiuse ai veicoli e i canali saranno monitorati per "inquinamento acustico e velocità del traffico".L'amministrazione comunale aggiunge che intende vietare temporaneamente la conservazione del gas esilarante nel quartiere a luci rosse. Tra l'altro, come l'estate scorsa, se ci fosse necessità sarà limitata temporaneamente la vendita di alcolici nel weekend.

