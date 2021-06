https://it.sputniknews.com/20210612/turismo-quasi-4-milioni-di-italiani-in-vacanza-a-giugno-11713927.html

Turismo, quasi 4 milioni di italiani in vacanza a giugno

Turismo, quasi 4 milioni di italiani in vacanza a giugno

Pari a un incremento del 25% rispetto allo scorso anno, grazie alla riduzione dei contagi di Covid-19 e all’allentamento delle restrizioni. Mancano ancora i... 12.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-12T20:17+0200

2021-06-12T20:17+0200

2021-06-12T20:17+0200

coronavirus in italia

turismo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/908/15/9081509_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_65fcd004ebe36511effe09a6aa670c91.jpg

Sono 3,9 milioni gli italiani che quest’anno hanno scelto di andare in vacanza a giugno, spinti dalla riduzione dei contagi e dall’allentamento delle misure di contenimento, ma anche dall’arrivo del caldo e dalla chiusura delle scuole. E’ quanto stima la Coldiretti nel weekend che segna tradizionalmente l’inizio delle ferie.Le partenze di giugno sono in netto aumento rispetto allo scorso anno, pari a +25%, ma restano molto inferiori a quelle di prima della pandemia. Mancano soprattutto gli stranieri: prima dell’emergenza sanitaria erano almeno 28 milioni i cittadini europei che venivano in vacanza in Italia durante i mesi estivi. Da lunedì 40,9 milioni di italiani in zona biancaIntanto da lunedì prossimo saranno 40,9 milioni gli italiani che si troveranno in zona bianca, pari al 69% della popolazione nazionale. Insieme alla ripresa di tutte le attività, secondo la Coldiretti, particolarmente rilevante è soprattutto la fine anticipata del coprifuoco, che sarà superato in tutto il Paese il 21 giugno.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

coronavirus in italia, turismo