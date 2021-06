Scienziati neozelandesi: i maori potrebbero aver scoperto l'Antartide 1.200 anni prima dei russi

"I racconti polinesiani di viaggi tra le isole includono viaggi nelle acque antartiche dell'esploratore Ui-te-Rangiora e del suo equipaggio sulla nave Te Ivi o Atea, probabilmente all'inizio del VII secolo. Quindi, è probabile che furono le prime persone che videro le acque dell'Antartide e, forse, il continente stesso", si legge in un articolo pubblicato sulla rivista scientifica Journal of the Royal Society of New Zealand.