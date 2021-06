https://it.sputniknews.com/20210612/satelliti-oneweb-il-prossimo-lancio-di-soyuz-da-kourou-atteso-ad-ottobre-11701157.html

Satelliti OneWeb, il prossimo lancio di Soyuz da Kourou atteso ad ottobre

Il razzo vettore russo Soyuz verrà lanciato dal sito di Kourou nella Guyana francese per mettere in orbita i satelliti di telecomunicazione britannici OneWeb. 12.06.2021, Sputnik Italia

Secondo i dati pubblicati sul sito web del Centro tedesco per l'aviazione e il volo spaziale (DLR) il lancio della Soyuz con satelliti OneWeb è previsto per ottobre, ma non è ancora stato stabilito il giorno preciso. Ad aprile una fonte nell'industria spaziale aveva spiegato a Sputnik che per ottobre era in programma un lancio di Soyuz con 34 satelliti OneWeb dalla base a Kourou, mentre per novembre era previsto il lancio di Soyuz dallo stesso sito con due satelliti di navigazione europei Galileo. A maggio un'altra fonte ha affermato che questi lanci sono slittati rispettivamente a novembre e dicembre.Contratto Arianespace-OneWebNel 2015 tra le compagnie Arianespace e OneWeb è stato siglato un contratto per 21 lanci dei razzi vettori Soyuz dai siti di lancio di Baikonur, Vostochny e Kourou. A settembre 2020 OneWeb ha annunciato che il numero di lanci con i Soyuz è diminuito a 19. Sono stati effettuati sette lanci: due da Baikonur, quattro da Vostochny e uno da Kourou.Il numero totale di satelliti OneWeb in orbita ha raggiunto quota 218.OneWeb auspica di iniziare a fornire servizi di telecomunicazioni satellitari commerciali alla fine del 2021 e, entro la fine del 2022, distribuire una costellazione di 648 satelliti per la fornitura di Internet a banda larga agli utenti di tutto il mondo attraverso la copertura completa della superficie terrestre.

