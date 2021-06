https://it.sputniknews.com/20210612/roma-bambino-di-6-anni-precipita-in-un-tombino-e-grave-11709293.html

Roma, bambino di 6 anni precipita in un tombino: è grave

Roma, bambino di 6 anni precipita in un tombino: è grave

Il piccolo, ricoverato al Gemelli di Roma, resta in prognosi riservata. 12.06.2021

2021-06-12T15:23+0200

2021-06-12T15:23+0200

2021-06-12T15:25+0200

Sono gravi le condizioni di un bambino di 6 anni, che questa mattina è caduto all'interno di un tombino profondo quasi 5 metri in un'area di cantieri situata in zona Battistini, a Roma.Sul luogo dell'incidente, intrno alle 11.20 del mattino sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, che hanno recuperato il piccolo, il quale è stato in seguito trasportato in ospedale presso il Gemelli di Roma.Aperta un'indagine da parte dei carabinieri che ora dovranno accertare le cause del tragico incidente.Stando alle prime informazioni raccolte dalle forze dell'ordine l'area del pozzo di raccolta delle acque piovane sarebbe stata delimitata dai caschi bianchi.

