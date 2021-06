https://it.sputniknews.com/20210612/putin-relazioni-con-gli-stati-uniti-al-punto-piu-basso-degli-ultimi-anni-11705172.html

Putin: "Relazioni con gli Stati Uniti al punto più basso degli ultimi anni"

Parlando a NBC News il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che le relazioni tra gli Stati Uniti e la Federazione Russa hanno raggiunto il loro punto... 12.06.2021, Sputnik Italia

Parlando a NBC News il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che le relazioni tra gli Stati Uniti e la Federazione Russa hanno raggiunto il loro punto più basso, ma ha notato di non essere preoccupato degli attacchi diretti nei suoi confronti dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden.Il capo di stato russo ha poi aggiunto che "per quanto riguarda la retorica dura, penso che questa sia un'espressione della cultura generale degli Stati Uniti", definendola un esempio di "machismo hollywoodiano"."Ho sentito decine di tali accuse, specialmente durante il periodo di alcuni grandi eventi, durante i nostri sforzi antiterrorismo nel Caucaso settentrionale. E quando ciò accade sono sempre guidato dagli interessi del popolo russo, dello stato russo", ha detto Putin. L'elogio a Donald TrumpNella sua intervista a NBC News, Putin ha poi speso parole di elogio piuttosto importanti per l'ex capo di stato USA, Donald Trump, definito un "individuo di talento":Il vertice Putin-Biden Putin e Biden terranno il loro primo vertice di persona il 16 giugno a Ginevra, in Svizzera, per "discutere un'importante gamma di questioni urgenti, tra cui in primo luogo la stabilità strategica internazionale.Prima del summit, Biden ha preso parte al G7, da cui la Russia è stata esclusa dal 2014, nell'edizione che si svolge nella regione britannica della Cornovaglia. Nelle scorse ore è stato reso noto che al termine del vertice a Villa La Grange, a Ginevra, i due capi di stato non terranno una conferenza stampa congiunta.

