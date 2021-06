https://it.sputniknews.com/20210612/no-al-lavoro-minorile-dal-papa-i-bambini-sono-il-futuro-della-famiglia-umana-11711911.html

No al lavoro minorile dal Papa: "I bambini sono il futuro della famiglia umana"

No al lavoro minorile dal Papa: "I bambini sono il futuro della famiglia umana"

In occasione della Giornata mondiale contro il lavoro minorile il Pontefice ha espresso il suo dissenso nei confronti dello sfruttamento minorile. 12.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-12T19:30+0200

2021-06-12T19:30+0200

2021-06-12T19:30+0200

lavoro minorile

papa francesco

italia

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0c/10536466_0:42:801:492_1920x0_80_0_0_34518e7d975c20eeb9b2cc07c698df8d.jpg

Nella giornata di oggi Papa Bergoglio ha lasciato un messaggio su Twitter per esprimere il suo dissenso sullo sfruttamento dei minori affermando che "i bambini sono il futuro della famiglia umana"."I Bambini sono il futuro della famiglia umana: a tutti noi spetta il compito di favorirne la crescita, la salute e la serenità! #NoChildLabourDay" ha scritto il Pontefice in un tweet.Durante i suoi anni di pontificato Bergoglio ha rivolto spesso il suo pensiero nei confronti dei tanti bambini affamati, abbandonati, sfruttati, costretti alla guerra, rifiutati."L'unica cosa certa è che milioni di bambini nel mondo sono vittime di sfruttamento" disse in occasione dell'incontro sulla Protezioni dei minori nella Chiesa del febbraio 2019.

https://it.sputniknews.com/20210612/lavoro-minorile-mattarella-piaga-intollerabile-che-coinvolge-ancora-150-milioni-di-bambini-11706887.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

lavoro minorile, papa francesco, italia, mondo