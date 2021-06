https://it.sputniknews.com/20210612/le-citta-piu-vivibili-in-vetta-australia-e-nuova-zelanda-crolla-leuropa-11703067.html

Le città più vivibili: in vetta Australia e Nuova Zelanda, crolla l’Europa

La classifica annuale, Global Liveability Index 2021, redatta dalla Intelligence Unit dell'Economist (EIU), quest’anno è stata influenzata fortemente dalla pandemia: la città più vivibile del mondo, infatti, è stata eletta regina proprio per la gestione della crisi sanitaria e il mantenimento delle scuole e di moltissime attività aperte. Il primato è andato a Auckland.Ma in generale è stata l’Australia a primeggiare, insieme alla Nuova Zelanda (con il primo posto) e al Giappone.Vienna, che era stata al primo posto nel 2018 e nel 2019 crolla al 12esimo posto e Roma è soltanto 57esima.La classifica e i criteriOgni anno l’EIU stila la lista delle città più vivibili esaminando 140 centri urbani in tutto il mondo utilizzando 30 parametri.Questi indicatori sono a loro volta raggruppati in cinque aree: stabilità politica ed economica, sanità, cultura e ambiente, istruzione e infrastrutture.A causa della pandemia sono stati inseriti anche nuovi indicatori come lo stress sulle risorse sanitarie e le restrizioni su eventi sportivi, teatri, concerti, ristoranti e scuole.Chi perde Oltre a Vienna che ha perso un primato, scivolando al 12esimo posto dopo due podi nel 2018 e 2019 a subire le conseguenze della pandemia anche la Germania. Francoforte, Amburgo e Dusseldorf sono tra le città che perdono più posizioni.Penalizzato anche il Canada che nel 2020 aveva tre città nella top10, Calgary, Vancouver e Toronto, mentre quest’anno resta a bocca asciutta.Ecco le prime 10La classifica offre un panorama ben definito, dove ad eccellere sono quelle zone del mondo dove la pandemia è stata affrontata nel modo più vincente e sono state eliminate più rapidamente le restrizioni.

