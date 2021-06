https://it.sputniknews.com/20210612/lavoro-minorile-mattarella-piaga-intollerabile-che-coinvolge-ancora-150-milioni-di-bambini-11706887.html

Lavoro minorile, Mattarella: "Piaga intollerabile che coinvolge ancora 150 milioni di bambini"

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della giornata Internazionale ha definito lo sfruttamento del lavoro minorile una "piaga intollerabile" che tuttora affligge milioni di bambini al mondo. L’ambizioso obiettivo è di porre fine alla piaga del lavoro minorile entro il 2025. A questo proposito il presidente ha sottolineato che anche il reclutamento di bambini soldato da impiegare nei conflitti armati è una forma di sfruttamento minorile. "Oltre 100 milioni di bambini, negli ultimi vent’anni, sono stati affrancati dal lavoro minorile", ha affermando il presidente, aggiungendo che questo rischio si è invece "accentuato durante la pandemia", specie nei Paesi più fragili", più colpiti dall'incremento della povertà dalla chiusura delle scuole e dall'ingresso dei minori nel mercato informale del lavoro.Il presidente ha fatto appello ad uno "sforzo corale di tutta la società e delle sue istituzioni" per porre fine a "questa grave violazione dei diritti dell’infanzia" e rendere effettivo il diritto dei bambini a scegliere liberamente il proprio avvenire. In questo senso Mattarella ritiene che le iniziative di sensibilizzazione previste in questi giorni in Italia siano particolarmente meritevoli.Quest'anno la giornata internazionale contro lo sfruttamento del lavoro minorile coincide con l’Anno proclamato dalle Nazioni Unite per l’eliminazione del lavoro minorile.

