https://it.sputniknews.com/20210612/joe-biden-viola-il-protocollo-reale-e-fa-attendere-la-regina-elisabetta-11707175.html

Joe Biden viola il protocollo reale e fa attendere la Regina Elisabetta

Joe Biden viola il protocollo reale e fa attendere la Regina Elisabetta

Il presidente Biden è giunto nel Regno Unito per presenziare al G7 in Cornovaglia. 12.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-12T13:26+0200

2021-06-12T13:26+0200

2021-06-12T13:26+0200

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/0c/11707903_0:177:2048:1329_1920x0_80_0_0_d74b218fbae017a8e3e40553fe2803c1.jpg

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha violato il protocollo reale mentre partecipava a una cena del G7 nel Regno Unito, secondo quanto riportato dal Daily Mail, citando Debrett's, una delle principali autorità in materia di etichetta reale. Secondo il giornale, il protocollo afferma che tutti gli ospiti devono arrivare alla sede prima dei reali e nessun ospite dovrebbe lasciare un evento prima dei membri più anziani della famiglia regnante.Il democratico e sua moglie Jill sono arrivati ​​cinque minuti dopo l'arrivo della regina con il principe Carlo, il duca e la duchessa di Cambridge. Tuttavia, sembra che il passo falso del presidente degli Stati Uniti non abbia influito sull'incontro poiché la monarca sembrava felice quando ha salutato Joe Biden e la First Lady.I rapporti affermano che la presenza della famiglia reale è stata cruciale poiché il primo ministro britannico Boris Johnson sta tentando di firmare un accordo di libero scambio post-Brexit con gli Stati Uniti. I precedentiBiden è diventato il tredicesimo presidente degli Stati Uniti in carica ad incontrare la regina Elisabetta II durante i suoi 69 anni di regno. Il monarca ha incontrato tutti i presidenti degli Stati Uniti da Dwight Eisenhower, ad eccezione di Lyndon B Johnson, che non ha visitato il Regno Unito durante il suo mandato. Questa è stata la prima volta che la regina, 95 anni, ha incontrato leader stranieri dall'inizio della pandemia e il primo importante impegno ufficiale dalla morte di suo marito, il principe Filippo.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo