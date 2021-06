https://it.sputniknews.com/20210612/giornata-del-lavoro-minorile-riso-nocciole-e-gli-altri-prodotti-raccolti-con-lo-sfruttamento-11710155.html

Giornata del lavoro minorile: riso, nocciole e gli altri prodotti raccolti con lo sfruttamento

Giornata del lavoro minorile: riso, nocciole e gli altri prodotti raccolti con lo sfruttamento

Gli scaffali dei supermercati italiani ed europei sono invasi dalle importazioni di prodotti extracomunitari ottenuti dallo sfruttamento del lavoro minorile... 12.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-12T17:29+0200

2021-06-12T17:29+0200

2021-06-12T17:29+0200

lavoro minorile

lavoro

coldiretti

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/88/84/888475_0:139:3151:1911_1920x0_80_0_0_e269d504a24b3beb8b47743ac64867f3.jpg

In occasione della Giornata mondiale contro il lavoro minorile, che si celebra il 12 giugno, arriva la denuncia di Coldiretti sull'elevato numero di prodotti presenti nei supermercati d'Europa e risultato dello sfruttamento minorile."Un fenomeno che a livello globale colpisce circa 160 milioni di bambini e adolescenti nel mondo, quasi 1 su 10, secondo i dati dell’Ilo, l’Organizzazione internazionale del lavoro. Minori che vengono impiegati per la coltivazione o la produzione di molti cibi che finiscono sulle nostre tavole, a volte addirittura spacciati per italiani grazie alla mancanza dell’obbligo dell’etichettatura d’origine che interessa ancora circa un quinto della spesa alimentare" denuncia Coldiretti.Accordi dell'Unione Europea agevolano l'importazione dei prodotti ottenuti con lo sfruttamento minorileL'Unione europea, secondo quanto afferma Coldiretti, non solo lascia entrare senza ostacoli sul proprio mercato prodotti alimentari ottenuti dallo sfruttamento dei bambini, ma in alcuni casi li agevola attraverso accordi commerciali preferenziali."Si tratta di un comportamento che dietro l’obiettivo del libero commercio nasconde spesso precisi interessi economici che speculano sul lavoro anche minorile" ha precisato Coldiretti.Con gli accordi commerciali l’Unione Europea ha favorito l’importazione agevolata anche in Italia di prodotti agroalimentari che sono ottenuti dallo sfruttamento dei bambini."A preoccupare è l’accordo di libero scambio che l’Unione Europea sta trattando con i Paesi del Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay, Uruguay e Venezuela) su alcuni dei quali gravano pesanti accuse del Dipartimento del lavoro Usa per sfruttamento del lavoro minorile per prodotti che arrivano anche in Italia" ha continuato Coldiretti.Necessario omologare gli standard degli alimenti che entrano in Europa"E’ necessario che tutti i prodotti che entrano nei confini nazionali ed europei rispettino gli stessi criteri, garantendo che dietro gli alimenti, italiani e stranieri, in vendita sugli scaffali ci sia un analogo percorso di qualità che riguarda l’ambiente, la salute e il lavoro e la salute" ha affermato il presidente della Coldiretti Ettore Prandini.Quest'ultimo ha poi concluso ribadendo l'importanza di consentire ai cittadini scelte di acquisto consapevoli estendendo a tutti gli alimenti l’obbligo di indicare in etichetta la provenienza entrata in vigore nel febbraio 2018.Lista dei prodotti e dei Paesi di provenienza

https://it.sputniknews.com/20210612/lavoro-minorile-mattarella-piaga-intollerabile-che-coinvolge-ancora-150-milioni-di-bambini-11706887.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

lavoro minorile, lavoro, coldiretti, mondo