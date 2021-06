https://it.sputniknews.com/20210612/g7-al-via-la-seconda-giornata-con-i-leader-di-australia-corea-del-sud-india-e-sudafrica-11705590.html

Pandemia di Covid-19, sfida dei cambiamenti climatici, rafforzamento delle relazioni Atlantiche e Cina sono i principali punti all'ordine del giorno del vertice del G7 che è iniziato ieri nel Regno Unito, in Cornovaglia. A fare gli onori di casa è il premier britannico Boris Johnson che ha ricevuto gli altri leader di Stati Uniti, Canada, Germania, Francia, Italia, Giappone e i rappresentati della Ue. Ai lavori di oggi parteciperanno come osservatori i leader di Australia, Corea del Sud, India e Sudafrica, dopo la cerimonia di benvenuto. I lavori della giornata di sabato si apriranno alle 10 con la seconda sessione di lavori “Building Back Resilient” dedicata ai principali sfide geostrategiche a livello globale, con un focus sulla resilienza economica e sul partenariato del G7 con i Paesi in via di sviluppo. La terza sessione inizierà alle 13 e sarà dedicata ai temi di politica estera e sicurezza, tra cui Russia e Afghanistan. Dopo l'accoglienza ai quattro Paesi ospiti, alle 16 inizierà la quarta sessione dedicata ai temi della salute, in particolare alle più immediate sfide sanitarie e al rafforzamento dei sistemi di salute globale. La giornata di sabato si concluderà con una cena fra i leader. La prima giornata del SummitIl premier italiano Mario Draghi ha partecipato alle sessioni di lavoro di venerdì come lead speaker. La prima giornata del Summit è stata dedicata a questioni dirimenti come le sfide climatiche e la Cina, il convitato di Pietra al vertice di Cornovaglia. Per contrastare l'ascesa del gigante asiatico Joe Biden ha proposto una Via della Seta occidentale, alternativa a quella di Pechino, con un meccanismo di investimenti trasparenti nei Paesi in via di sviluppo. Inoltre Usa e Regno Unito, all'arrivo a Caris Bay, hanno firmato la Carta Atlantica, un accordo storico per rafforzare le alleanze con "tutti i partner che condividono i nostri valori democratici e a contrastare gli sforzi di coloro che cercano di minare le nostre alleanze e istituzioni", si legge nel testo.Durante la prima giornata Presidente del Consiglio ha avuto una conversazione di circa un'ora e mezza con il Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, e successivamente un incontro bilaterale con il Primo Ministro del Regno Unito, Boris Johnson. Sabato pomeriggio è previsto l'incontro con Joe Biden, durante il quale verrà discusso il ruolo dell'Italia in Libia. Usa e Regno Unito hanno preso l'impegno a condividere un miliardo di dosi di vaccini Covid-19 con i Paesi più poveri.

