Elezioni, Sgarbi: “Roma deve diventare la capitale della cultura europea e del mondo cristiano”

Vittorio Sgarbi, candidato a diventare assessore della Cultura in caso di vittoria centrodestra, punta a fare della capitale un “Louvre diffuso”. 12.06.2021, Sputnik Italia

Roma deve diventare “di nuovo la capitale della cultura europea e del mondo cristiano”, rovesciando “la terribile immagine di una città che perde il nome e diventa Mafia Capitale”, ha detto il critico d’arte in un’intervista rilasciata al quotidiano Libero. Sgarbi rivendica di essere stato il primo a candidarsi a Roma nell’ottobre 2020, con la lista civica Rinascimento. Ma dopo la presentazione di Enrico Michetti come candidato sindaco per il centrodestra, con Simonetta Matone come vice, il politico di lungo corso ha fatto un passo indietro e si è proposto come assessore alla Cultura. Per Sgarbi si tratta di “un tridente, in cui nessuno è subordinato all’altro", che punta a vincere al primo turno. E in caso di vittoria, Roma può tornare ad esser Caput Mundi, come recita lo slogan di Michetti, puntando su cultura e cristianesimo. Il voto a RomaLe elezioni amministrative di Roma si terranno in autunno, in una data da definire tra il 15 settembre e il 15 ottobre.

