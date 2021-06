https://it.sputniknews.com/20210612/cuba-stop-al-dollaro-dal-21-giugno-anche-per-i-turisti-11710678.html

Cuba, stop al dollaro dal 21 giugno anche per i turisti

Cuba, stop al dollaro dal 21 giugno anche per i turisti

La Banca Centrale di Cuba (BCC) ha annunciato che a partire dal 21 giugno gli istituti bancari e finanziari cubani non accetteranno depositi di dollari...

Le autorità cubane consigliano ai turisti di non portare dollari in contanti perché entro dieci giorni la valuta statunitense non sarà più accettata dalle banche dell'isola. Non sarà fatta nessuna eccezione, neanche per gli stranieri.Sarà ammesso per i turisti l'utilizzo di carte di credito per pagamenti e prelievi di contanti in altre valute. Il provvedimento di sospendere il dollaro come moneta di scambio sull'isola caraibica è stato adottato come risposta al blocco economico imposto dagli Stati Uniti. La restrizione, dunque, non riguarda i depositi in dollari statunitensi di proprietà di persone fisiche e giuridiche. La banca centrale ritiene che questa decisione si è resa necessaria perché, a causa dell'inasprimento del blocco economico, da più di un anno Cuba non riesce a depositare nelle banche internazionali i dollari statunitensi raccolti nel territorio nazionale. Finché resterà in vigore il blocco il dollaro resterà sospeso.

