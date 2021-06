https://it.sputniknews.com/20210612/covid-parte-domani-in-puglia-la-vaccinazione-dei-migranti-che-lavorano-nei-campi-11713302.html

Covid, parte domani in Puglia la vaccinazione dei migranti che lavorano nei campi

Covid, parte domani in Puglia la vaccinazione dei migranti che lavorano nei campi

Prime vaccinazioni per le aziende agricole e i lavoratori extracomunitari organizzate dalla Coldiretti. "Abbiamo voluto iniziare a Foggia per integrare i... 12.06.2021, Sputnik Italia

Partono in Puglia le vaccinazioni contro il Covid-19 dei braccianti extracomunitari. Lo ha annunciato la Coldiretti che domani avvierà la somministrazione del vaccino ai lavoratori delle aziende agricole della provincia di Foggia e ai migranti di Ghetto Out – Casa Sankara nell’hub vaccinale di Coldiretti Foggia. "Gli appuntamenti per la vaccinazione si stanno organizzando su tutto il territorio nazionale e in Puglia quello di domani è il primo di una serie che seguiranno a ruota. Già lunedì è previsto un altro appuntamento a Molfetta (Bari) e si stanno organizzando altre date a Lecce, a Taranto", ha detto a Sputnik Italia Teresa De Petro della Coldiretti. Al progetto ha così aderito l'associazione Casa Sankara, gestita da migranti, che sostiene gli stranieri nel loro inserimento lavorativo.

