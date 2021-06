https://it.sputniknews.com/20210612/covid-la-all-nippon-airways-vaccina-i-48mila-dipendenti-11714638.html

Covid: la All Nippon Airways vaccina i 48mila dipendenti

A partire da domenica la compagna aerea giapponese inizierà la vaccinazione dei suoi dipendenti contro il Covid. Lo anticipa il canale pubblico Nhk. 12.06.2021, Sputnik Italia

La prima aerolinea nipponica insieme alla concorrente Japan Airways hanno entrambe in programma di somministrare ai propri dipendenti il vaccino anti-Covid già dalla prossima settimana. All Nippon Airways ha deciso di anticipare di un giorno i piani iniziando la vaccinazione questa domenica.Il centro direzionale dell'aeroporto cittadino di Haneda, a Tokyo, sarà il luogo per l'immunizzazione di massa e i primi a cui sarà somministrato il vaccino saranno i piloti d'aereo assieme alle assistenti di volo impegnate nei voli a lungo raggio, su un totale di 48mila dipendenti per l'intero gruppo.Per accelerare la campagna vaccinale contro il Covid a livello nazionale il governo di Tokyo ha raggiunto un accordo con circa 400 aziende e università del Paese favorendo l'inoculazione degli impiegati, degli studenti e del personale scolastico dal 21 giugno.Per ottenere l'assistenza le compagnie selezionate dovranno somministrare due dosi di vaccino ad almeno mille individui nello stesso luogo, dando priorità agli over 65 e alle persone con gravi patologie mediche.In base alle ultime rilevazioni, ad oggi in Giappone più del 30% degli anziani hanno ricevuto la prima dose del vaccino, equivalente a 11 milioni di persone.

