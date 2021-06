https://it.sputniknews.com/20210612/covid-cgia-ristori-bruciati-per-pagare-le-tasse-di-giugno-11706388.html

Covid, Cgia: ristori “bruciati” per pagare le tasse di giugno

L'Ufficio studi dell'associazione artigiani e piccole imprese Mestre ha messo a confronto i saldi dei due decreti Sostegni approvati dal governo Draghi con gli...

Se con i due decreti Sostegni approvati nei mesi scorsi il Governo Draghi sarà chiamato a erogare a imprese e partite Iva 21,4 miliardi di euro circa di contributi a fondo perduto, per contro, le attività economiche verseranno all’erario quasi 19 miliardi di euro entro la fine di questo mese, per onorare le scadenze previste dal calendario fiscale. A segnalarlo è l’Ufficio studi della Cgia.Una situazione che rischia di far aumentare le difficoltà in cui versano “tantissime piccole attività, spossate dalla crisi”, ma anche di alimentare “il sospetto tra gli imprenditori di essere vittime di una grande beffa”."Azzerare il carico fiscale per l'anno in corso"Se gli aiuti verranno quindi “bruciati” per onorare le scadenze fiscali del solo mese di giugno, è l’appello della Cgia, occorre “azzerare il carico fiscale per l’anno in corso”. Un taglio generalizzato di tasse e imposte erariali che costerebbe al fisco tra i 28/30 miliardi di euro, stando alla stima calcolata dalla Cgia ipotizzando di consentire a tutte le attività economiche con un fatturato 2019 al di sotto del milione di euro di non versare per l’anno in corso l’Irpef, l’Ires e l’Imu sui capannoni.

Rachele Samo

