https://it.sputniknews.com/20210612/corsica-sversamento-idrocarburi-al-largo-della-costa-scatta-il-piano-polmar-terre-11708905.html

Corsica, sversamento idrocarburi al largo della costa: scatta il piano Polmar-terre

Corsica, sversamento idrocarburi al largo della costa: scatta il piano Polmar-terre

La costa orientale minacciata da una chiazza formata in seguito ad uno sversamento di idrocarburi. Il prefetto ha disposto un ingente dispiegamento di mezzi di... 12.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-12T14:56+0200

2021-06-12T14:56+0200

2021-06-12T14:56+0200

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/535/88/5358849_0:228:3701:2309_1920x0_80_0_0_a2928e991653408d6464900c333d9637.jpg

Spiagge chiuse e pesca vietata in Corsica per lo sversamento di idrocarburi a 10 chilometri dalla costa orientale. Il prefetto della Corsica ha fatto scattare il piano Polmar-terre dopo il rilevamento di una chiazza inquinante in mare, avvistata questo venerdì durante un'esercitazione condotta dalla base aerea di Solenzara. "Temiamo che parte di questo inquinamento colpisca oggi la costa della Corsica", ha detto sabato all'Agenzia France-Presse (AFP) il capitano di fregata Christine Ribbe, portavoce della prefettura marittima del Mediterraneo."La sorveglianza di un elicottero e di un aereo, nella seconda mattinata di sabato, ha permesso di individuare diverse fasce sparse, alcune delle quali molto vicine alle coste, una di queste, a poche centinaia di metri", ha proseguito Ribbe, sottolineando che continuano i sorvoli di ricognizione.La chiazza è suddivisa in due segmenti di circa 19 miglia nautiche (circa 35 chilometri). Si trova nel settore Aleria-Solenzara e si sposta verso la costa, secondo quanto si apprende nel comunicato della prefettura. La Marina francese ha inviato due navi noleggiate di supporto e assistenza (BSAA), Pioneer e Jason , con specifiche attrezzature antinquinamento e personale specializzato presso la base navale di Tolone. Le due navi sono giunte poco dopo le 14.30 di sabato pomeriggio. Cercheranno di installare una sorta di diga per recuperare il liquido inquinante riversato nelle acque. La polizia marittima ha aperto un'inchiesta per risalire alle cause dello sversamento. Il prefetto ha raccomandato alla cittadinanza di non recarsi in spiaggia e di non entrare a contatto con il materiale inquinante privi di dispositivi di protezione.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo