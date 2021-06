https://it.sputniknews.com/20210612/come-il-profeta-giona-pescatore-americano-sopravvive-dopo-essere-stato-inghiottito-da-una-balena-11707509.html

Come il profeta Giona: pescatore americano sopravvive dopo essere stato inghiottito da una balena

Come il profeta Giona: pescatore americano sopravvive dopo essere stato inghiottito da una balena

Le balene sono creature magnifiche e amichevoli che non hanno problemi con gli umani, anzi, di solito le ignorano. E questo è fantastico perché possono... 12.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-12T17:37+0200

2021-06-12T17:37+0200

2021-06-12T17:37+0200

virale

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/54/92/549275_22:0:1978:1100_1920x0_80_0_0_2b6b8cf55bbf8313853402e2b0f7fd7e.jpg

Un pescatore del Massachusets è stato quasi inghiottito da una balena venerdì, ha riferito la CBS Boston. Michael Packard ha detto ai giornalisti che si stava immergendo nelle acque al largo di Cape Cod quando improvvisamente "ha sentito questo enorme colpo e tutto è diventato buio".Fortunatamente, non ha dovuto passare 40 giorni nel ventre della bestia, come accaduto al profeta biblico Giona, ma è stato rilasciato dopo circa 30 secondi."Poi all'improvviso è risalito in superficie e ha iniziato a scuotere la testa. Sono stato lanciato in aria e sono atterrato in acqua... Ero libero e ho appena galleggiato lì. Non potevo credere . . . Sono qui per raccontarlo", ha raccontato Packard.Dopo essere stato sputato fuori dalla balena, il malcapitato è stato trasportato sulla barca dal suo equipaggio che ha assistito all'intero calvario, e successivamente ricoverato in ospedale. Il pescatore ha notato che dopo l'incontro era contuso ma non ha riportato fratture o altre lesioni gravi, quindi è stato in grado di lasciare l'ospedale più tardi nella giornata.Secondo gli scienziati, nonostante si nutrono di plancton, le balene aprono la bocca in modo estremamente ampio, per catturare il maggior numero possibile di piccole creature. Tuttavia, non sono mai stati registrati casi di balene che avessero realmente inghiottito un essere umano.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

virale, mondo