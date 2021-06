https://it.sputniknews.com/20210612/colombia-esplosione-in-una-miniera-di-carbone-almeno-due-morti---foto-11705495.html

Colombia, esplosione in una miniera di carbone: almeno due morti - Foto

Colombia, esplosione in una miniera di carbone: almeno due morti - Foto

E' di almeno due morti il bilancio di un'esplosione avvenuta in una miniera di carbone avvenuta a Socha, nello dipartimento colombiano di Boyaca. 12.06.2021, Sputnik Italia

Stando ai primi rapporti, forniti dall'Agenzia mineraria nazionale colombiana, al momento della deflagrazione, nella miniera di Socha c'erano dodici personeSolo tre di loro sono riuscite a mettersi in salvo grazie all'intervento dei soccorritori, che hanno anche estratto i corpi di due vittime.Attualmente, riferiscono le autorità locali, le squadre di soccorso sono al lavoro per estrarre dalle profondità della cava gli altri sette minatori rimasti bloccati sotto terra.Nella giornata di ieri il crollo di una miniera di carbone in Messico aveva causato la morte di sette minatori.

