Catania, sequestrate magliette e gadget contraffatti della nazionale di calcio

Il fischio di avvio di Euro2020 ha messo in moto la fabbrica del falso, i prodotti contraffatti da vendere ai tifosi della nazionale di calcio e altre squadre... 12.06.2021, Sputnik Italia

Maxi-sequestro della Guardia di Finanza di Catania che, a poche ore dal fischio di inizio dell'incontro tra Italia e Turchia, ha sequestrato 400 prodotti contraffatti e non sicuri, la maggior parte dei quali con il marchio Figc. Sciarpe, magliette, berrettini e gadget della Nazionale di calcio e di altre squadre italiane con il marchio contraffatto, sono state rinvenute dai finanzieri durante una serie di controlli in tutta la provincia etnea.Le Fiamme Gialle hanno denunciato una persona per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, vendita di prodotti industriali con segni mendaci e ricettazione. L’attività rientra nella costante azione di contrasto delle Fiamme Gialle ai traffici illeciti, alla contraffazione e all’abusivismo commerciale, al fine di tutelare sia i consumatori che gli operatori economici che agiscono nel rispetto delle regole, commercializzando merci dalle caratteristiche qualitative certe e rispondenti alle norme previste a tutela del mercato e dell’economia legale nonché della sicurezza e della salute pubblica.

