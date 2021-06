https://it.sputniknews.com/20210612/canada-blocca-la-distribuzione-di-300000-dosi-di-vaccino-johnson--johnson-11706115.html

Canada blocca la distribuzione di 300.000 dosi di vaccino Johnson & Johnson

Canada blocca la distribuzione di 300.000 dosi di vaccino Johnson & Johnson

La decisione arriva in seguito alle dichiarazioni dell'ente regolatore dei farmaci americano, la FDA, che ha deciso per la distruzione di milioni di dosi del... 12.06.2021, Sputnik Italia

mondo

Il governo canadese ha reso noto di aver bloccato la distribuzione di 300.000 dosi di vaccino Johnson & Johnson per problematiche legate al controllo qualità.La decisione arriva sulla scia della scelta della Food and Drug Administration, l'ente regolatore statunitense, di distruggere milioni di dosi del vaccino prodotte in una travagliata fabbrica di Baltimora.L'ente ha annunciato nella giornata di ieri di aver stabilito che due lotti potrebbero essere rilasciati dall'impianto, che è di proprietà di Emergent BioSolutions ed è stato chiuso per otto, mentre molti altri non sarebbero adatti all'utilizzo e sarebbero ancora in fase di revisione.Secondo una fonte, citata da Associated Press, a Baltimora potrebbero essere stati prodotti diversi milioni di dosi contaminate.

