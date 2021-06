https://it.sputniknews.com/20210612/astrazeneca-stop-per-agli-under-60-per-900-mila-seconda-dose-con-pfizer-o-moderna--11707300.html

AstraZeneca, stop per agli under 60, per 900 mila seconda dose con Pfizer o Moderna

Emanata la circolare ministeriale che recepisce il parere del Cts sulla somministrazione del Vaxzrevia solo agli over 60 e sulla vaccinazione "eterologa" anche... 12.06.2021, Sputnik Italia

Il ministero della Salute ha recepito il parere del Cts sulla somministrazione del vaccino contro il Covid-19 di AstraZeneca, emesso venerdì dopo una nuova consultazione in seguito ad episodi di gravi effetti avversi su due donne in giovane età. Nello stesso documento è prevista la vaccinazione "eterologa", ovvero la seconda dose con un vaccino differente per le 900 mila persone che hanno già ricevuto la prima dose di AstraZeneca. Una decisione che farà discutere in quanto, come viene sottolineato nel verbale dello stesso Cts, non esistono allo stato attuale non esistono studi effettuati su un "elevato numero di soggetti" riguardanti la vaccinazione con due dosi di vaccino differenti. La nuova strategia vaccinale del CtsIl Cts specifica che la svolta sul vaccino AstraZeneca avviene alla luce del cambiamento dello scenario epidemiologico e della "prevalente disponibilità di vaccini a mRNA", tendendo conto del principio di massica cautela e di equità. Alla luce di questi due principi, al fine di contenere il rischio di prevenire i fenomeni di VITT nei soggetti a basso rischio Covid-19, il Cts "ritiene di rafforzare la raccomandazione per l’uso della prima dose del vaccino Vaxzevria nei soggetti di età superiore a sessanta anni".La seconda dose si continuerà la somministrazione di Vaxzrevia per gli over 60, mentre per le altre fasce d'età verrà inoculato un vaccino mRna. La somministrazione della seconda dose dovrà avvenire entro 8-12 settimane dalla prima. Vaccino Janssen Per quanto riguarda l'altro vaccino adenovirale, il monodose Janssen della Johnson & Johnson, gli esperti del Cts ritengono che attualmente la letteratura scientifica non offre le basi sufficienti per trarre delle conclusioni con un rapporto beneficio/rischio. Tuttavia, in questo calcolo si deve considerare il vantaggio costituito dalla singola somministrazione nella campagna vaccinale. Open Day Il Cts raccomanda infine che negli Open Day delle Regioni vengano rispettate le indicazioni per fasce di età, rendendo omogenea la vaccinazione su tutto il territorio nazionale.

