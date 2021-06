https://it.sputniknews.com/20210612/allerta-degli-scienziati-britannici-su-nuovi-sintomi-covid-sembra-piu-un-semplice-raffreddore-11711095.html

Allerta degli scienziati britannici su nuovi sintomi COVID: "sembra più un semplice raffreddore"

I ricercatori del King's College a Londra hanno affermato che i sintomi dell'infezione dal coronavirus sono in parte cambiati. Lo riporta il giornale Mirror. 12.06.2021, Sputnik Italia

Il servizio sanitario nazionale (National Health System – NHS) del Regno Unito elenca tuttora questi principali sintomi del COVID-19:Tuttavia, le mutazioni del virus, come affermato dagli scienziati, hanno cambiato la situazione e al momento i sintomi più comuni dell'infezione sono:Il professore di epidemiologia genetica Tim Spector ha osservato che la "variante indiana" di SARS-CoV-2 ricorda di più il comune raffreddore. Lo scienziato ha messo in guardia che le persone con questi sintomi devono per forza sottoporsi a test per prevenire la diffusione di COVID-19.L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) attribuisce febbre, tosse secca e affaticamento ai principali sintomi del COVID-19. Nel mondo, secondo gli ultimi dati dell'OMS, il numero dei contagiati ha superato i 174,5 milioni e, secondo le stime della Johns Hopkins University, si sta avvicinando ai 175,2 milioni. Oltre 3,7 milioni di pazienti sono deceduti.

