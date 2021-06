https://it.sputniknews.com/20210612/allerta-alimentare-su-frollini-con-gocce-di-cioccolato-aldi-ritira-lotto-per-rischio-allergeni-11715456.html

Allerta alimentare su frollini con gocce di cioccolato, Aldi ritira lotto per rischio allergeni

La comunicazione arriva dal supermercato Aldi che sul suo sito ufficiale ha comunicato il ritiro dal commercio di un lotto di frollini del fornitore D... 12.06.2021, Sputnik Italia

Un lotto di frollini del fornitore D. Lazzaroni è stato ritirato dal supermercato Aldi per il rischio di allergeni. La comunicazione arriva direttamente da Aldi, sul cui sito è presente il comunicato del ritiro.La data di pubblicazione dell’allerta è quella del 10 giugno 2021, ma sull’avviso di richiamo viene specificato che la vendita del prodotto in questione è stata bloccata sin dal 4 giugno 2021.Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è 15214 (B), quello con tempo minimo di conservazione del 28 maggio 2022.Le motivazioni del ritiro: rischio allergeniIl rischio allergeni presentato come motivazione del ritiro è dato dal fatto che il prodotto con questo lotto e TMC è stato etichettato come Frollini con gocce di cioccolato extra formato 1 kg, ma al suo interno sono presenti i Frollini con cacao e nocciole che contengonobgli allergeni nocciole e uova non dichiarati in etichetta. Questo lotto del prodotto non deve essere mangiato dalle persone allergiche alle nocciole e/o alle uova.E' possibile restituire il prodotto in qualsiasi punto vendita Aldi, dove sarà concesso il rimborso anche senza lo scontrino che comprovi l'acquisto.Per ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi al Servizio Clienti Aldi telefonando al numero 800370370 da lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17 e il sabato dalle ore 8 alle ore 14.

