Zaia su AstraZeneca e open day: “Da aprile non lo somministriamo sotto i 60 anni”

Il presidente della Regione Veneto ritiene che i vaccini a vettore virale vadano verso un binario morto. E garantisce la seconda dose ai turisti. 11.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-11T08:51+0200

2021-06-11T08:51+0200

2021-06-11T08:55+0200

Il governatore del Veneto Luca Zaia difende la scelta fatta dalla sua amministrazione di somministrare i vaccini a vettore virale, come AstraZeneca e Johnson&Johnson soltanto agli over 60, in base all’indicazione dell’Aifa di aprile.Per il governatore leghista, però, ci si trova davanti a un fatto compiuto, questo tipo di vaccini va verso lo stop: “Finiti gli over 60, i vaccini a vettore virale rischiano di finire su un binario morto. E quindi non abbiamo mai utilizzato l’open day”, dice al Corriere della Sera. Oltre 200mila dosi da smaltireIl governatore del Veneto spiega che nei magazzini della Regione ci sono adesso delle fiale da smaltire.Attualmente il Veneto vaccina 40-50mila persone al giorno in base alle disponibilità di Pfizer e Moderna e “sta funzionando anche l’accesso diretto per la singola dose di J&J agli over 60”.“Abbiamo 78 mila dosi e le daremo anche ai medici di base. Spero dalla prossima settimana anche alle farmacie” aggiunge. Vaccini ai turistiZaia ha da subito dichiarato di voler vaccinare anche i turisti italiani e stranieri in vacanza per spingere sulla leva del turismo. Ma l’indicazione è valida soltanto per coloro che restano nella Regione più di 15 giorni.

