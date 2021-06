https://it.sputniknews.com/20210611/turchia-italia-il-gatto-achille-predice-la-vittoria-degli-azzurri-nel-primo-match-di-euro-2020-11703607.html

Turchia-Italia, il gatto Achille predice la vittoria degli Azzurri nel primo match di EURO 2020

Turchia-Italia, il gatto Achille predice la vittoria degli Azzurri nel primo match di EURO 2020

Achille, il famoso gatto di San Pietroburgo, ha predetto la vittoria della nazionale italiana nella gara contro la Turchia. La partita inaugurale di EURO 2020...

italia

mondo

Achille fa i suoi pronostici scegliendo tra due ciotole di cibo identiche, accanto alle quali vengono messe le bandierine delle squadre di calcio. Questa volta il gatto ha funto da oracolo nell'improvvisato campetto del centro stampa di UEFA EURO 2020 a San Pietroburgo.La proprietaria del gatto Achille, la veterinaria dei gatti dell'Ermitage Anna Kondratieva, ha raccontato che dopo la profezia di oggi Achille farà i prognostici solo per le partite degli Europei che si terranno a San Pietroburgo.Il gatto Achille ha abitato nel Museo statale dell'Ermitage fino a luglio 2018, quando è stato adottato da una famiglia. In passato ha predetto i risultati della FIFA Confederations Cup 2017 e dei Mondiali del 2018. La vita di Achille non si limita alle previsioni dei risultati delle partite di calcio. Dopo la Confederations Cup nel 2017 si è occupato dei lavori sociali, dove è emerso il suo talento come terapista felino: la specializzazione del gatto era lavorare con i pazienti delle case di cura e degli ospizi. Il gatto Achille, sordo e bianco come la neve, è stato scelto come oracolo, in quanto più resistente allo stress e socievole. Come notato dagli esperti, Achille ha anche doti di analisi e adotta comportamenti insoliti, che suggeriscono che sia in grado di prevedere determinate situazioni. L’agenzia di informazione Rossiya Segodnya, che include i marchi Sputnik, RIA Novosti, InoSMI e Baltnews, è l'operatore ufficiale del centro stampa di UEFA EURO 2020 a San Pietroburgo. Il campionato europeo di calcio EURO 2020 si svolgerà dall'11 giugno all'11 luglio 2021.

