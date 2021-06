https://it.sputniknews.com/20210611/truffa-dellolio-corretto-con-clorofilla-nas-sequestrano-3-attivita-a-roma---video-11694165.html

Truffa dell'olio "corretto" con clorofilla: Nas sequestrano 3 attività a Roma - Video

Il prodotto veniva miscelato con olio di semi e clorofilla, contraffatto con etichette falsificate e venduto a ristoranti, pizzerie e panifici di Roma... 11.06.2021, Sputnik Italia

I carabinieri dei Nas di Roma e la Guardia di Finanza hanno portato alla luce una truffa alimentare ai danni di ristoranti, pizzerie e panifici. Olio di oliva "corretto" con olio di semi e clorofilla veniva venduto come "extravergine" a ristoranti, pizzerie e panifici della Capitale. L'olio contraffatto veniva venduto utilizzando etichette palesemente contraffatte. Il blitz denominato "Operazione Clorofilla" è stato condotto dai Nas di Roma e dell'Arma territoriale competente, che hanno operato congiuntamente ai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma - 3° Nucleo Operativo Metropolitano e alla Compagnia di Frascati. I militari hanno dato esecuzione ad un mandato di perquisizione emesso dalla Procura di Roma nei confronti di tre persone e altrettante attività commerciali, in conclusione di un lavoro di indagine svolto nell'ambito del contrasto alle frodi alimentari. Dall'attività investigativa dei Nas è emersa la condotta delittuosa degli indagati che, in concorso fra loro, operavano nel territorio di Roma e provincia, vendendo l'olio contraffatto agli esercizi di ristorazione della Capitale. Nel corso delle perquisizioni sono state sequestrate alcune dosi di cocaina e a 1.500 euro in contanti, oltre a decine di etichette contraffatte. Uno degli indagati è stato arrestato per furto aggravato di energia elettrica ed è stato posto sotto sequestro il relativo deposito abusivo di alimenti per un valore stimato di 450.000 euro.

