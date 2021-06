https://it.sputniknews.com/20210611/terrorismo-traffico-di-documenti-falsi-per-i-foreign-fighters-7-arresti-in-lombardia-11692283.html

Terrorismo, traffico di documenti falsi per i foreign fighters: 7 arresti in Lombardia

Terrorismo, traffico di documenti falsi per i foreign fighters: 7 arresti in Lombardia

L'operazione di polizia Caucasian Job ha messo gli investigatori sulle tracce di un'organizzazione transnazionale che potrebbe avere collegamenti con i gruppi... 11.06.2021, Sputnik Italia

Sette persone sono state arrestate in un blitz della polizia a Milano e in altre città della Lombardia. Gli indagati, tutti cittadini dell'Europa dell'Est, sono gravemente indiziati di far parte di un'organizzazione internazionale dedita al traffico di documenti falsi per i foreign fighters. L'operazione, denominata The Caucasian Job, è stata condotta dalla Digos in sinergia con la Direzione centrale Polizia di Prevenzione, con il supporto dell'Ectc - European Counter Terrorism Centre di Europol e la collaborazione della Guardia di Finanza. La Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo della Procura di Milano ha coordinato il lavoro delle forze di polizia. Sotto il mirino degli investigatori i circuiti del terrorismo internazionale di matrice religiosa che potrebbero pianificare attentati in Europa.Le indagini sono state avviate in seguito ad un'operazione antiterrorismo condotta nel dicembre del 2019 dalle autorità austriache. Non sono esclusi collegamenti con l'autore dell'attentato di Vienna del 2 novembre scorso.

