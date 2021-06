https://it.sputniknews.com/20210611/saccheggia-tutto-quello-che-vuoi-ma-indossa-un-casco-geniale-pubblicita-danese-evoca-i-vichinghi-11692645.html

“Saccheggia tutto quello che vuoi ma indossa un casco”: geniale pubblicità danese evoca i vichinghi

“Saccheggia tutto quello che vuoi ma indossa un casco”: geniale pubblicità danese evoca i vichinghi

Il Consiglio danese per la sicurezza stradale ha lanciato una pubblicità progresso che evoca il passato vichingo del paese e che sta riscuotendo grande... 11.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-11T19:01+0200

2021-06-11T19:01+0200

2021-06-11T19:01+0200

scandinavia

danimarca

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/04/10500385_0:147:2935:1797_1920x0_80_0_0_312fd71a5abadb102c982e501265762e.jpg

Una pubblicità progresso valutata ‘geniale’ dalla maggior parte dei commentatori danesi e che prende in giro i luoghi comuni e le scuse tipiche di chi non vuole mettersi il casco quando a bordo delle due ruote evocando il glorioso passato vichingo del Paese ma con ironia e leggerezza.Appare Svend, valoroso capo vichingo che monta a cavallo e chiama a raccolta i suoi uomini per far loro un discorso epico di incitamento alla battaglia prima dell’invasione dell’Inghilterra.A certo punto arriva il figlioletto che gli porge con rispetto un elmo che però l’orgoglioso padre, sprezzante, rifiuta di indossare. Uno dei suoi uomini, con una certa impertinenza, prova a convincerlo.Da questo momento la scena, che fino a quel momento ricordava un film storico-drammatico, diventa una commedia moderna con la gag del grande capo vichingo costretto alle più patetiche scuse per evitare l’odiato elmo: “è fastidioso”, “mi fa prurito al cuoio capelluto”, “non serve, ci sto attento io”, “e poi cosa faccio quando arrivo lì, mi presento con questo coso in testa?”, “non mi dona, mi rovina le treccine” e altre battute che inserite in quel contesto non possono che far sbellicare. Solo quando la moglie appare e in modo perentorio gli dice: "Puoi saccheggiare e depredare tutto quello che ti pare, Svend, ma indossa un elmo", allora il grande capo vichingo obbedisce a malincuore e indossa il lucido copricapo, in un momento solenne rotto da una isolata risata."Scommetto che anche gli inglesi indosseranno gli elmetti", aggiunge il suo uomo più insistente a suggellare la giusta decisione di Svend, che subito dopo sbatte la testa contro la traversa della porta di ingresso del villaggio. E per fortuna indossava l’elmo.

scandinavia

danimarca

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

scandinavia, danimarca, mondo