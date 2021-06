https://it.sputniknews.com/20210611/roma-sei-arresti-per-rapine-estorsioni-e-sequestro-di-persona-11691584.html

Roma, sei arresti per rapine, estorsioni e sequestro di persona

Vittime dei reati due cittadini stranieri residenti in Italia. 11.06.2021, Sputnik Italia

La Polizia di Roma ha fatto scattare le manette per sei persone indagate per i reati di rapina in concorso, lesioni, sequestro di persona multiplo ed estorsione L'operazione è avvenuta ad Ostia e ha ha visto nel complesso impegnati oltre 150 agenti della Questura.Le forze dell'ordine hanno eseguito le ordinanze di custodia cautelare in carcere firmate dal gip del Tribunale della Capitale. Stando a quanto riportato, gli arrestati avevano commesso i reati a loro ascritti nei confronti di due stranieri residenti in Italia.

