Preparativi del vertice Putin-Biden, intorno al luogo del summit spunta una barriera di filo spinato

Il parco La Grange a Ginevra, il luogo dove si incontreranno i presidenti di Russia e USA Vladimir Putin e Joe Biden, è stato recintato con il filo spinato...

Giovedì mattina il Dipartimento federale degli Affari Esteri della Svizzera ha annunciato che Villa La Grange sarà il luogo dell'incontro dei presidenti di Russia e USA.Nel parco e nella villa da lunedì sono in corso i lavori di preparazione e messa in sicurezza del territorio. Per tutta la settimana sono state installate barriere di ferro intorno al parco, sulle quali giovedì è stato posto anche del filo spinato. All'interno del parco, tutti gli ingressi sono sorvegliati dalla polizia. È inoltre vietato parcheggiare intorno al parco e le auto abbandonate vengono evacuate.Anche sul lungolago proseguono i lavori per la costruzione di una tenda temporanea per i giornalisti. Poco più lontano dal parco, più vicino alla famosa fontana del Getto d'acqua di Ginevra, i militari stanno lentamente bloccando l'accesso al territorio, perché tutto il lungolago dal parco des Eaux-Vives e La Grange al Pont du Mont-Blanc, insieme alle acque costiere, è stato dichiarato zona di sicurezza per tutto il periodo del vertice. Dalla prima mattinata del 16 giugno qui il traffico sarà completamente vietato. Saranno temporaneamente sospesi anche i lavori di ristrutturazione previsti sul Pont du Mont-Blanc.Le autorità di Ginevra, tenendo contro dei probabili disagi che il summit creerà al traffico veicolare, hanno suggerito ai datori di lavoro di far lavorare i propri impiegati da remoto il 16 giugno.

