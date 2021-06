https://it.sputniknews.com/20210611/pistoia-somministrata-per-errore-fisiologica-al-posto-del-vaccino-a-6-persone-11704911.html

Pistoia: somministrata per errore fisiologica al posto del vaccino a 6 persone

Pistoia: somministrata per errore fisiologica al posto del vaccino a 6 persone

Errore di somministrazione nel centro vaccinale San Biagio di Pistoia. Nessun rischio per le sei persone che hanno ricevuto la soluzione fisiologica, ancora in... 11.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-11T23:12+0200

Ennesimo caso di errore umano nella campagna vaccinale in Toscana. Questa volta però non si è trattato di un sovradosaggio bensì di uno scambio: soluzione fisiologica al posto del preparato Pfizer.L'incidente è avvenuto nel centro vaccinale San Biagio di Pistoia, al momento della diluizione. Un operatore sanitario ha erroneamente somministrato della soluzione fisiologica senza principio attivo del vaccino Pfizer a 6 persone.Il team vaccinale si è accorto di avere utilizzato una fiala in meno rispetto a quelle che sarebbero state necessarie per vaccinare le persone fino a quel momento registrate nel box, effettuando un periodico controllo di congruenza tra dosi somministrate e farmaci prelevati da frigorifero.Nessun rischio per le persone che hanno ricevuto la fisiologicaL'Usl ha tenuto a precisare che non ci sono rischi per coloro che hanno ricevuto la soluzione fisiologica senza principio attivo e sarà compito di quest'ultima rintracciare le 36 persone che hanno ricevuto il vaccino questo pomeriggio per individuare coloro alle quali non è stato inoculato il preparato."Sono profondamente dispiaciuto in merito a quanto occorso. Mi preme precisare che nessuno degli utenti rischia danni alla propria salute a seguito di somministrazione di soluzione fisiologica. L’Azienda USL, effettuate le indagini di laboratorio necessarie, si farà tempestivamente carico di eseguire nuovo ciclo vaccinale ai sei cittadini" ha dichiarato il direttore Generale, Paolo Morello Marchese.L'azienda Usl attiverà inoltre il proprio team di Rischio clinico per effettuare analisi sulla dinamica della seduta e per rilevare eventuali punti deboli in merito alla attuazione della procedura vaccinale.

toscana

