https://it.sputniknews.com/20210611/patuanelli-il-nuovo-m5s-parli-alle-imprese-alle-pmi-e-agli-autonomi-11691850.html

Patuanelli: “Il nuovo M5S parli alle imprese, alle pmi e agli autonomi”

Patuanelli: “Il nuovo M5S parli alle imprese, alle pmi e agli autonomi”

La svolta del Movimento parte da più attenzione al tessuto produttivo che è in condizione di “debolezza” per il ministro dell’Agricoltura. Ma restano i nodi... 11.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-11T09:36+0200

2021-06-11T09:36+0200

2021-06-11T09:36+0200

movimento 5 stelle

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/11/10148390_0:0:2701:1520_1920x0_80_0_0_e97990977f1f77a5bd9375cb8ef3e4f7.jpg

Più attenzione agli imprenditori, alle partite Iva, ai lavoratori autonomi, agli artigiani. Da questo deve partire la svolta del Movimento 5 Stelle secondo il capodelegazione al governo Stefano Patuanelli.Secondo Patuanelli questa difesa del tessuto produttivo italiano è sempre stata “nel nostro dna” ma bisogna rafforzarla soprattutto in un periodo in cui i deboli sono proprio i commercianti, gli autonomi, gli artigiani.Le proposte del nuovo M5SPer Patuanelli, con un passato da titolare allo Sviluppo economico, il piano per questa fascia di italiani si chiama Transizione5.0.Gli strappi nel MovimentoPatuanelli parla anche della difficile fase che sta attraversando il M5S, tra coloro che seguono l’ex premier Giuseppe Conte e le ali più oltranziste. Ma la figura di Beppe Grillo resta centrale e “continuerà a ricoprire il ruolo di sempre. È oltre il necessario”. I due mandati e il PdUn tema caldo nel Movimento è sicuramente il limite dei due mandati in cui, secondo Patuanelli, “tutti i portavoce sono in conflitto di interesse” e sarà un tema che discuteranno gli iscritti con Conte. E sul patto con il Pd, il ministro sottolinea che “la costruzione di un campo progressista si sta concretizzando anche nello sforzo di trovare candidati comuni, come a Napoli e Pordenone e come proveremo a fare a Bologna e in Calabria. Sui grandi temi poi siamo uniti”.

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

movimento 5 stelle