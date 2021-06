https://it.sputniknews.com/20210611/morte-astrazeneca-camilla-soffriva-di-una-malattia-autoimmune-del-sangue-11699250.html

Morte AstraZeneca, Camilla soffriva di una malattia autoimmune del sangue

Morte AstraZeneca, Camilla soffriva di una malattia autoimmune del sangue

I Nas hanno acquisito le cartelle cliniche e tutta la documentazione ospedaliera per capire se le patologie fossero state indicate nella scheda informativa...

Camilla Canepa ha ricevuto il vaccino AstraZeneca pur soffrendo di una patologia autoimmune del sangue. La 18enne morta dopo la vaccinazione era affetta da piastrinopenia autoimmune familiare e assumeva una doppia terapia ormonale. Gli investigatori dovranno accertare se le sue patologie fossero indicate nella scheda informativa consegnata prima della dose. I carabinieri dei Nas di Genova hanno sequestrato cartelle cliniche e documentazione medica del Policlinico San Martino e nell'ospedale di Lavagna, tra cui le relazioni dei dirigenti medici del San Martino, Pelosi e Brunetti. Lunedì l'incarico sarà affidato ai medici legali Luca Tatjana e Franco Piovella, che hanno già seguito altri quattro casi di decesso avvenuto dopo la vaccinazione. La giovane di 18 anni si era sottoposta alla vaccinazione volontaria con AstraZeneca il 25 maggio durante un Open Day. Il 3 giugno la giovane si era rivolta al pronto soccorso sintomi riconducibili alla trombosi cerebrale, mal di testa e fotofobia, ma era stata mandata a casa dopo l'esito negativo degli esami. Dopo pochi giorni le sue condizioni sono peggiorate ed il 6 giugno è stata ricoverata per una trombosi al seno cavernoso. Il decesso è avvenuto giovedì sera. I genitori hanno optato per la donazione degli organi.

