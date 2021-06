https://it.sputniknews.com/20210611/ministro-degli-esteri-venezuelano-afferma-che-i-pagamenti-per-i-vaccini-covax-sono-stati-bloccati-11693780.html

Ministro degli Esteri venezuelano afferma che i pagamenti per i vaccini COVAX sono stati bloccati

Ministro degli Esteri venezuelano afferma che i pagamenti per i vaccini COVAX sono stati bloccati

Parte dei pagamenti del Venezuela per le vaccinazioni COVID-19 contestuali allo schema COVAX sono stati bloccati, ha affermato il ministro degli Esteri Jorge... 11.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-11T11:17+0200

2021-06-11T11:17+0200

2021-06-11T11:17+0200

coronavirus nel mondo

venezuela

mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/487/69/4876909_0:0:3500:1969_1920x0_80_0_0_8f28e9bec774151f4f2e44d89e8a9d58.jpg

“Il Venezuela ha pagato TUTTI i suoi impegni con il meccanismo COVAX per acquisire vaccini. Tuttavia, la Banca ha arbitrariamente 'bloccato' gli ultimi pagamenti e sono sotto 'indagine'. Un crimine!”, Arreaza ha scritto su Twitter nella tarda serata di giovedì.L'alto diplomatico ha allegato una lettera COVAX indirizzata a Hector Rosales, rappresentante permanente di Caracas presso le Nazioni Unite, in cui si affermava che quattro pagamenti per un totale di 4,6 milioni di dollari sono stati congelati. La lettera mostra anche che complessivamente il Venezuela ha effettuato 12 pagamenti per una somma totale di oltre 110 milioni di dollari.Il Venezuela ha fatto affidamento su un mix di fornitori internazionali per la sua campagna di vaccinazione contro il COVID-19, principalmente facendo affidamento sul vaccino russo Sputnik V, nonché AstraZeneca il cinese Sinopharm forniti attraverso lo schema COVAX guidato dall'OMS.COVAXIl COVAX, acronimo di COVID-19 Vaccines Global Access, è un programma internazionale che ha come obiettivo l'accesso equo ai vaccini anti COVID-19 e mira a coordinare le risorse internazionali per consentire l'accesso alla diagnosi, ai trattamenti e ai vaccini anche ai paesi con minori risorse.

2

venezuela

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

coronavirus nel mondo, venezuela, mondo