Lodi, ex lavoratori Fedex-Tnt aggrediti con bastoni ad un presidio: 9 feriti

L'aggressione è avvenuta nella notte durante un presidio degli ex dipendenti Fedex-Tnt di Piacenza davanti alla Zampieri Holding di Tavazzano con Villavesco. 11.06.2021, Sputnik Italia

Lavoratori aggrediti con bastoni e bancali durante un presidio davanti ad un'azienda di logistica. E' accaduto stanotte alla Zampieri Holding di via Orecchia a Tavazzano con Villanesco, nel Lodigiano, dove gli ex dipendenti della Fedex-Tnt di Piacenza stavano manifestando. I sindacati parlano di guardie private reclutate dall'azienda.Le tensioni sono iniziate dopo la mezzanotte, quando si è composto il presidio ed i manifestanti hanno cominciato a bloccare i tir. La situazione è completamente degenerata verso l'1.30 quando, spalancati i cancelli, sono avvenuti gli scontri. I Si Cobas parlano di un agguato ai lavoratori teso "in maniera infame e vigliacca" da una "squadraccia di bodyguard mimetizzata tra i lavoratori" e "qualche crumiro". Nove manifestanti sono stati soccorsi dalle ambulanze del 118 per le ferite riportate, uno di loro è stato ricoverato con codice rosso per gravi lesioni al cranio dopo essere stato colpito alla testa con un bancale. Alla fine degli scontri nove persone sono state soccorse dai sanitari del 118 tra cui un nordafricano colpito alla testa con l'asse di un bancale. L'uomo ha riportato una ferita aperta sul cranio ed è stato intubato e trasportato in codice rosso all'ospedale San Matteo di Pavia.I sindacati accusano le forze dell'ordine di non aver "mosso un dito" lasciando fare gli aggressori. La polizia, invece, parla di uno scontro fra un gruppo di lavoratori di Zampieri che aveva finito il turno e i manifestanti presenti al presidio. Attualmente sono in corso le indagini per chiarire la dinamica degli scontri.

