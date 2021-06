L’appello di Patuelli (Abi) a Draghi: “L’Italia si candidi per l’Autorità Europea Antiriciclaggio”

https://it.sputniknews.com/20210611/lappello-di-patuelli-abi-a-draghi-litalia-si-candidi-per-lautorita-europea-antiriciclaggio-11691373.html

Il presidente dell'Associazione bancaria italiana ha scritto al premier, al ministro dell'Economia e a quello degli Esteri per avviare l'iniziativa.

Portare l’Autorità Europea Antiriciclaggio in Italia. Candidare il Belpaese per ospitare questa istituzione finanziaria europea e riposizionare gli equilibri nell’Ue perché “è il momento giusto per rivendicare un riequilibrio in ambito economico e finanziario”.È questo l’obiettivo del presidente dell’Abi Antonio Patuelli che ha scritto una lettera-appello al premier Mario Draghi, al ministro dell’Economia Daniele Franco e al ministro degli Esteri Luigi Di Maio.In lizza per ottenere la stessa autorità ci sono anche la Germania e la Polonia.I pro della candidaturaSecondo Patuelli portare l’Autorità europea in Italia “avvicina” l’Europa ai cittadini e sarebbe anche una vittoria per un’Italia che fino “alla decisione iniziale dell’Ue sul Recovery Fund, si sentiva un po’ negletta”, ha detto a La Stampa.Per il presidente dell’Abi, l’Italia si merita la sede perché “è uno dei tre principali paesi non solo fondatori ma anche dal punto di vista dimensionale” e inoltre “nel nostro Paese non si sono verificati scandali di riciclaggio che, invece, hanno colpito altri paesi Ue”.Quindi, conclude il suo ragionamento, “non vi sono motivazioni contrarie, solo a favore”. Una storia diversa dall’EmaSecondo il numero uno dell’Abi, in questo caso, il finale sarà diverso da quello per l’aggiudicazione dell’Agenzia europea del farmaco in cui l'Italia è stata battuta dall'Olanda. E secondo Patuelli "sarebbero riconosciute l’autorevolezza che nella Commissione ha Paolo Gentiloni, e quella che più in generale l’Italia ha con un presidente del Consiglio dalle esperienze elevatissime nelle istituzioni internazionali come Mario Draghi”.

