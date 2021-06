https://it.sputniknews.com/20210611/istat-disoccupazione-in-aumento-al-104-nel-primo-semestre-2021-11698614.html

Istat, disoccupazione in aumento al 10,4% nel primo semestre 2021

Istat, disoccupazione in aumento al 10,4% nel primo semestre 2021

La rilevazione dell'agenzia nazionale di statistica è stata effettuata con una nuova metodologia. 11.06.2021, Sputnik Italia

2021-06-11T20:07+0200

2021-06-11T20:07+0200

2021-06-11T20:07+0200

economia

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1c/9587780_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_8ecd5bd18413821da40776f8e6afca86.jpg

Il tasso di disoccupazione in Italia è salito al 10,4% nel primo trimestre 2021, facendo registrare un aumento netto dello 0,5% rispetto all'ultimo trimestre del 2020 e dell'1,2% sul primo trimestre 2020. A renderlo noto nel suo rapporto odierno è l'Istituto italiano di statistica, sottolineando i diversi segnali preoccupanti provenienti dal fronte dell'occupazione.Cala di 243.000 unità il numero degli occupati totali (-1,1% rispetto al trimestre precedente, ma è ancora più sensibile la flessione rispetto allo stesso periodo del 2021, con una perdita di 889.000 posti di lavoro (-3,9%).A perdere terreno sono soprattutto i lavoratori dipendenti, in particolare quelli a tempo determinato (-576.000, con una diminuzione del -3,2%), e degli indipendenti (-313.000, con un calo del -6%). Aumentano di 103.000 unità i disoccupati, per una flessione pari a 240.000 unità rispetto al primo semestre 2020.La nuova metodologiaNel suo studio, l'Istat ha tuttavia precisato che i dati presentati risentono della nuova metodologia utilizzata per la rilevazione.In quest'ultima, infatti, sono state considerate non occupate tutte le persone in cassa integrazione da almeno tre mesi, con quest'ultimo ammortizzatore sociale che ha visto un ampio utilizzo a causa della pandemia di coronavirus.Il dato di aprile 2021All'inizio del mese di giugno l'Istat aveva pubblicato un'altra indagine, questa volta riferita alle variazioni sul numero degli occupati nel mese di aprile 2021.In base ai dati forniti, era emersa in quell'occasione una risalita del numeor degli occupati +0,1%, pari a 20.000 unità, a fronte di un aumento dei disoccupati pari allo +0,3%. Lo strano fenomeno, aveva chiarito l'agenzia nazionale di statistica, è dovuto al calo degli inattivi, ovvero di quelle persone che in precedenza non cercavano lavoro.

https://it.sputniknews.com/20210517/istat-flessione-ad-aprile-dei-prezzi-del-carrello-della-spesa--07-ai-livelli-del-1997-10558245.html

2

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

economia, italia