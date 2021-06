Intelligenza Artificiale, Neurala apre la propria filiale europea a Trieste

"Vogliamo, infatti, continuare a essere un punto di riferimento internazionale, e in particolare per il Centro Est Europa, per chi sa coniugare innovazione, ricerca e forti capacità imprenditoriali, con l’obiettivo di creare nuovi posti di lavoro per giovani altamente specializzati. Per queste ragionisaremo sempre al fianco delle realtà, come Neurala, che scelgono Trieste e il Friuli Venezia Giulia per continuare a crescere in un ambito in fortissima espansione, come quello dell’Intelligenza Artificiale, che sta trasformando le nostre vite e che ci sta offrendo nuove opportunità di sviluppo”, ha affermato Fedriga.