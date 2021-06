https://it.sputniknews.com/20210611/in-arrivo-il-facebook-smartwatch-avra-due-fotocamere-per-foto-e-videochiamate-11699834.html

In arrivo il Facebook smartwatch, avrà due fotocamere per foto e videochiamate

Il nuovo dispositivo sarà indossabile: avrà due fotocamere per foto e videochiamate

2021-06-11T22:14+0200

2021-06-11T22:14+0200

2021-06-11T22:14+0200

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/03/9969717_51:0:1870:1023_1920x0_80_0_0_3dbed13d1113c6528dcd4e9d15ee1cbe.jpg

La novità di Facebook diventa indossabile. E' infatti in arrivo il primo smartwatch prodotto autonomamente dal social network, che ha l'obiettivo di entrare nel mercato di questi dispositivi.Secondo quanto riportato da The Verge, il dispositivo sarà un orologio dotato tra le funzioni di due fotocamere interne al quadrante e quest'ultimo potrà anche staccarsi dal cinturino. Le fotocamere serviranno per fare selfie ma daranno anche la possibilità all'utente di effettuare videochiamate.Facebook starebbe anche collaborando con dei partner per la produzione di zaini atti ad ospitare lo speciale orologio.Facebook smartwatch, quando esce e quanto costa?Le indiscrezioni relative all'uscita parlano dell'estate 2022, mentre il prezzo per il dispositivo dovrebbe aggirarsi intorno ai 400 dollari con 500mila copie iniziali prodotte. Secondo ulteriori indiscrezioni il dispositivo sarebbe compatibile con altri accessori tech creati da Facebook come gli occhiali per la realtà aumentata.

https://it.sputniknews.com/20210611/facebook-twitter-instagram-lasciano-disponibili-oltre-4200-materiali-vietati-in-russia-11695184.html

2021

