G7, oggi al via i lavori in Cornovaglia

G7, oggi al via i lavori in Cornovaglia

Il 47° summit del G7 avrà inizio quest'oggi, venerdì 11 giugno, a Carbis Bay, nella regione britannica della Cornovaglia.

2021-06-11

Nel corso del vertice sarà discussa un'ampia gamma di questioni urgenti, tra cui il cambiamento climatico e la pandemia di coronavirus, ma anche la ripresa economica, la crescita sostenibile, l'inclusione sociale e la chiusura del divario di genere.I partecipanti discuteranno i modi per promuovere la parità di accesso ai vaccini COVID-19 e rafforzare la sicurezza sanitaria globale, con il primo ministro britannico Boris Johnson che prevede di utilizzare il vertice per sollecitare i suoi colleghi a impegnarsi a vaccinare il mondo intero contro il Covid-19 entro la fine del 2022.L'agenda di politica estera del vertice includerà le relazioni con paesi come Russia, Bielorussia, Etiopia, Afghanistan, Iran e Libia. Per quanto riguarda la Russia, una fonte tedesca di alto livello ha riferito a Sputnik che il progetto del gasdotto Nord Stream 2, pomo della discordia tra gli Stati Uniti e i suoi alleati europei, non sarà discusso al vertice.Presenti i leader di Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti, nonché i presidenti della Commissione europea e del Consiglio europeo.Quello odierno sarà il primo vertice del G7 tenuto in presenza dall'inizio della pandemia di Covid-19.

