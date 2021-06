https://it.sputniknews.com/20210611/europei-di-calcio-cosa-mangeranno-gli-italiani-davanti-agli-schermi-durante-le-partite-11702224.html

Europei di calcio: cosa mangeranno gli italiani davanti agli schermi durante le partite?

Secondo un'analisi condotta da Gfk Italia, basata sui dati relativi agli scorsi europei di calcio del 2016, ai primi posti ci saranno bevande, snacking salato... 11.06.2021, Sputnik Italia

Con l'arrivo della cerimonia d'apertura degli Europei di calcio 2021, Gfk Italia ha cercato di capire quali saranno gli alimenti che verranno maggiormente consumati dagli italiani davanti ai televisori durante le partite.Gfk ha analizzato i consumi rilevati attraverso il proprio Consumer Panel in occasione dell’ultima edizione dei campionati Europei, tenutosi nel 2016.Gli Europei 2016 avevano trainato crescita di Penetrazione per molte categorie del Largo Consumo e gli alimenti consumati si erano concentrati principalmente su:"Le grandi manifestazioni sportive sono un’ottima occasione per generare Penetrazione, che è il principale driver di crescita di mercati e brands del Largo Consumo. Per le aziende è fondamentale sfruttare al meglio questo momento attraverso attività mirate di comunicazione e in store, per generare prove di prodotto (Trial) da consolidare in seguito alla fine della manifestazione" ha commentato Marco Pellizzoni, Commercial Lead Consumer Panels di GfK Italia.Rimane la necessità di monitorare i consumi degli italiani durante questa edizione degli Europei, per capire come sono cambiate le loro abitudini nel corso degli anni e se magari è possibile notare qualche nuovo trend emerso per effetto della pandemia da COVID-19."In un settore come il Calcio che oggi ha più che mai bisogno di re-inventarsi, diventa fondamentale per Aziende, Retailers, Squadre di Calcio, Associazioni di Club e Federazioni capire le effettive opportunità e creare efficaci selling stories basate sui comportamenti reali dei consumatori, come quelli rilevati attraverso il Consumer Panel GfK" ha concluso Pellizzoni.

