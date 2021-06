https://it.sputniknews.com/20210611/euro-2020-litalia-batte-3-0-la-turchia-nella-partita-di-apertura-11704566.html

Euro 2020, l'Italia batte 3-0 la Turchia nella partita di apertura

Tutte le reti nel secondo tempo: al 53° autogol di Demiral, poi Immobile e Insigne per gli Azzurri.

euro 2020

All'attacco senza successo nel primo tempo, gli Azzurri piegano la resistenza della Turchia e dilagano nella seconda frazione di gioco.Apre le marcature al 53° un autogol di Merih Demiral e raddoppia al 66° Ciro Immobile, che di piatto corregge in rete un tiro di Spinazzola respinto dal portiere turco.Al 74° triplica il punteggio per l'Italia Lorenzo Insign su assist di Berardi.Il tre a zero finale porta l'Italia al primo posto del gruppo A, in attesa della partita tra Svizzera e Galles in programma sabato pomeriggio alle 15:00.Le prossime partite dell'ItaliaL'Italia, inserita nel gruppo A giocherà ancora due partite della fase a gironi, entrambe allo stadio Olimpico di Roma:

