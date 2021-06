https://it.sputniknews.com/20210611/da-lunedi-13-regioni-in-zona-bianca-scattano-le-contromisure-contro-la-movida-selvaggia-11701761.html

Da lunedì 13 Regioni in zona bianca: scattano le contromisure contro la movida selvaggia

Dal daspo urbano, alla chiusura dei locali che non evitano gli assembramenti, le pattuglie delle forze dell’ordine e ordinanze municipali a raffica. 11.06.2021, Sputnik Italia

L’incidenza dei casi di contagio da coronavirus a livello settimanale è scesa, da 32 a 26 infezioni ogni 100mila abitanti, e con questo dato dal 14 giugno altre cinque Regioni italiane e una Provincia autonoma passeranno in zona bianca.Si tratta di altri 29 milioni di italiani che vedranno diventare realtà gli alleggerimenti delle restrizioni, per un totale di 40,5 milioni di persone in zona bianca. Le Regioni interessate dal provvedimento sono Emilia Romagna, Lombardia, Lazio, Piemonte e Puglia, insieme alla Provincia di Trento, raggiungeranno infatti Abruzzo, Liguria, Umbria, Veneto, Molise, Friuli Venezia Giulia e Sardegna. Con questo trend di contagi, il 21 giugno potrebbe essere la volta di Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Alto Adige, Sicilia e Toscana. E mentre le Regioni fanno il conto alla rovescia, si pensa già a come arginare il fenomeno della movida e soprattutto della movida selvaggia e violenta.Il Daspo WillyTra gli strumenti in mano alle amministrazioni locali e alle forze dell’ordine per evitare che l’allentamento delle restrizioni si trasformi in assembramenti senza cautele e risse, ci sono vari provvedimenti, sia a livello nazionale che comunale.Il daspo Willy, consiste nell’interdizione dalla zona dei locali e della movida di chi viene coinvolto in epidosi violenti o risse.Tra le altre misure anche la chiusure dei locali che non agiranno contro gli assembramenti.Inoltre saranno rafforzate le pattuglie delle forze dell’ordine nelle aree dove i locali e la vita notturna si concentrano di più. I comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza sono pronti anche a mettere in campo altri strumenti e i sindaci hanno già iniziato con le ordinanze. A Cervia e Milano Marittima, ad esempio, da oggi è vietato il consumo di alcol all'aperto tranne che nei locali. I controlli avverranno a tappeto anche con perquisizioni nelle borse e negli zaini per evitare che gli alcolici vengano nascosti. Vietate le feste in spiaggia a Jesolo e Venezia studia come limitare i danni delle feste di addio al celibato. Cosa cambia in zona biancaEcco le regole che valgono per la fascia più bassa di rischio:

