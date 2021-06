https://it.sputniknews.com/20210611/covid-zona-bianca-in-mezza-italia-dopo-il-monitoraggio-delliss-quali-regioni-cambiano-colore-11694764.html

Covid, zona bianca in mezza Italia dopo il monitoraggio dell'Iss: quali regioni cambiano colore

Covid, zona bianca in mezza Italia dopo il monitoraggio dell'Iss: quali regioni cambiano colore

Da lunedì potrebbero passare in zona bianca Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e P.A. di Trento. Dovranno avere un'incidenza di contagi... 11.06.2021, Sputnik Italia

Dal prossimo lunedì più di mezza Italia potrebbe essere in fascia bianca. Cresce l'attesa delle regioni per i dati del monitoraggio Iss che verranno comunicati oggi. Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e la provincia autonoma di Trento sperano di poter passare dal giallo al bianco. Servirà un'incidenza dei contagi inferiore a 50 casi Covid ogni 100 mila abitanti per tre settimane consecutive. La "promozione" all'area di minor rischio permetterà sostanziali allentamenti come lo stop al coprifuoco e il limite dei posti ai tavoli all'aperto nei ristoranti che accelereranno la ripartenza delle attività economiche. L'ordinanza verrà firmata nel pomeriggio dal ministro Speranza, dopo le comunicazioni dell'Iss, ed entrerà in vigore da lunedì 14 giugno. Le nuove regioni in zona bianca si aggiungeranno ad Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Molise, Sardegna, Umbria e Veneto. Le Regioni in gialloBasilicata, Calabria, Campania, Marche, Sicilia, Toscana e Provincia autonoma di Bolzano continua restano in giallo. Solo venerdì scorso, per la prima volta, hanno registrato un'incidenza inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. Se questo andamento verrà confermato nel monitoraggio di oggi, l'Italia potrebbe tingersi di bianco da lunedì 21 giugno. Resterebbe in giallo soltanto la Val D'Aosta.

