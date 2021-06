https://it.sputniknews.com/20210611/covid-italia-cala-lincidenza-ma-lindice-rt-resta-a-068-11692477.html

Covid Italia, cala l'incidenza ma l'indice RT resta a 0,68

La Sardegna è l'unica regione che resta a rischio moderato, mentre le altre sono tutte considerate a basso rischio. 11.06.2021, Sputnik Italia

In Italia prosegue il calo del valore medio per l'incidenza dei casi di coronavirus ogni 100.000 abitanti.Si è infatti passati dai 32 della scorsa settimana ad un nuovo minimo di 26. Frenata invece per quanto riguarda l'indice Rt, che si ferma a 0,68, il medesimo valore di sette giorni fa, dopo settimane di calo.Tutte le Regioni e le province autonome della penisola mantengono il livello di rischio basso, ad eccezione della Sardegna che resta a rischio moderato.Nelle prossime ore il documento ufficiale del monitoraggio sarà pubblicato in seguito all'esame della cabina di regia.I numeri del contagioStando all'ultimo bollettino del ministero della Salute, pubblicato nella giornata di ieri l'Italia ha registrato un aumento di 2.079 casi Covid, cifra che porta il totale di casi dall'inizio della pandemia a 4.239.868.Nell'ultimo giorno sono state registrate 88 vittime, mentre il totale dei decessi è salito a 126.855.Secondo l'ultimissimo aggiornamento il numero di vaccinati in Italia è salito a 40.114.088.

https://it.sputniknews.com/20210610/covid-per-la-task-force-a-febbraio-2020-il-virus-non-circolava-in-italia-verbali-on-line-11678743.html

